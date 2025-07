Fêtes locales Saint-Cricq-Villeneuve

Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, le programme est festif et gourmand !

Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, elles débuteront par un concours de belote le jeudi soir. Ca s’enchaîne avec une soirée Tapas le vendredi. Samedi les pêcheurs se retrouvent pour un concours suivi d’un casse-croûte et d’un repas par les chasseurs. A 15h, début l’inter-quartier et Repas « Cochon braisé » à 20h30 qui sera suivi d’une soirée animée par « Yo soy la Fiesta ». Dimanche, après la messe, repas anguillade, après-midi sportive grâce au concours de pétanque avant un verre de l’amitié. La soirée se poursuivra avec un repas Foodtrucks à partir de 20h et le feu d’artifices clôturera les Fêtes à 23h.

Réservation des repas « Cochon braisé » et « Anguillade » avant le 23 Juillet. .

Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 72 52

