Saint-Cricq-Villeneuve

Fêtes locales

Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-09

Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, le programme est festif et gourmand !

Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, le programme est festif et gourmand !

– Jeudi 9 21h Concours de belote, restauration rapide sur place.

– Vendredi 10 19h30 Ouverture officielle & apéritif d’anniversaire offert à l’occasion des 60 ans du Comité des Fêtes, 20h Soirée Tapas animée par Skrenzo.

– Samedi 11 8h30 Pêche, 10h Casse-croûte, 12h Repas de la chasse. 15h Jeux interquartiers, 20h30 Repas Cochon Braisé animé par Kalimba.

– Dimanche 12 9h30 Messe. 12h Repas Anguillade. 15h Pétanque. 20h Soirée Food Truck. 23h Feu d’artifice musical !

– Lundi 13 15h Biathlon. 20h Repas Carcasse animé par Kalimba.

Réservation des repas Cochon braisé , Anguillade et Carcasses avant le 8 Juillet.

Amateurs de football, les matchs de la Coupe du Monde sont retransmis tout le week-end ! .

Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 96 32 22

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English : Fêtes locales

The Holidays are getting ready in Saint-Cricq Villeneuve, the program is festive and greedy!

L’événement Fêtes locales Saint-Cricq-Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT 40