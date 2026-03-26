Fêtes locales

Au bourg Sainte-Colombe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Au programme des ces 3 jours de fêtes, de la joie et de la bonne humeur… Pensez à réserver votre dernier week-end d’avril !

Vendredi 24 avril

20h repas communal animé par les Biberons 18€ adultes et 8€ jusqu’à 10 ans

23h soirée bodega animée par DJ Le Gaulois

Samedi 25 avril

8h30 Trail colombin (8€) et Randonnée pédestre 10 km (4€ )

8h30 concours de pêche 8€ adultes et 5€ -10 ans

13h repas steak-frites 12€ adultes et 5€ jusqu’à 10 ans. Uniquement sur réservation.

13h30 jeux gonflables et maquilleuses pour les enfants

14h30 concours de belote communal 12€ par équipe

19h à 22h restauration rapide 10€

22h feu d’artifice

22h Soirée Bodega Années 80 sous chapiteau

23h soirée bodega géante animée par DJ Le Gaulois

Dimanche 26 avril

13h repas Poulet du dimanche 17€ ad., 8€ enf. jusqu’à 10 ans

16h30 Grande course landaise formelle aux arènes de Sainte Colombe Ganaderia Deyris entrée 14€ AJC 5€ Gratuit -16 ans

20h Pasta Party 10€

23h soirée vide fûts .

Au bourg Sainte-Colombe 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 31 19 98 comitedesfetes.saintecolombe@live.fr

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English : Fêtes locales

These 3 days of festivities will be filled with joy and good humor… Don’t forget to book your last weekend in April!

L’événement Fêtes locales Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Chalosse Tursan