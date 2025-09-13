Fêtes locales Salles-Mongiscard
Fêtes locales Salles-Mongiscard samedi 13 septembre 2025.
Fêtes locales
Salles-Mongiscard Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Petit-déjeuner à la fourchette
14h course de brouette (par équipe de 2), lots pour les gagnants
16h30 goûter pour les enfants
19h apéritif et repas .
Salles-Mongiscard 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 13
