Fêtes locales Salles-Mongiscard

Fêtes locales Salles-Mongiscard samedi 13 septembre 2025.

Fêtes locales

Salles-Mongiscard Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Petit-déjeuner à la fourchette

14h course de brouette (par équipe de 2), lots pour les gagnants

16h30 goûter pour les enfants

19h apéritif et repas .

Salles-Mongiscard 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 13

