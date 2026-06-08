FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret vendredi 24 juillet 2026.

Saugnac-et-Muret

FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET

MAISON DES ASSOCIATIONS AIRIAL MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 12:00:00

fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Fêtes locales sur 3 jours en plein air.

Bodega concert bal toro de fuego restauration buvette

Tripes -ball trap Animation enfants- feu d’artifice- loto repas champêtre -bandas pétanque- loto FËTE FORAINE

Fêtes locales sur 3 jours en plein air.

Au programme:

Vendredi 24 juillet: airial maison des associations: 19h00 Ouverture des fêtes- bodega concert bal toro de fuego restauration buvette

Samedi 25 juillet 8h00 tripes -ball trap tir à l’arc au pare feu des 4 pavillons 16h00 airial maison des associations: animation diverses pour enfant apéritif bandas -repas champêtre bal feu d’artifice

Dimanche 26 juillet: airial maison des associations: 12h00 apéritif offert par le comité des fêtes en musique , grillades

13h concours de pétanque 20h30 loto

FETE FORAINE DURANT LES 3 JOURS .

MAISON DES ASSOCIATIONS AIRIAL MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 27 41 comitedesfetessaugnacetmuret@gmail.com

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English : FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET

Local festivities over 3 days in the open air.

Bodega concert ball toro de fuego catering refreshment bar

Tripes -ball trap children’s entertainment- fireworks- bingo country-style meal -bandas pétanque- bingo FËTE FORAINE

L’événement FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande