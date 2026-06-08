FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret
FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret vendredi 24 juillet 2026.
Saugnac-et-Muret
FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET
MAISON DES ASSOCIATIONS AIRIAL MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Fêtes locales sur 3 jours en plein air.
Bodega concert bal toro de fuego restauration buvette
Tripes -ball trap Animation enfants- feu d’artifice- loto repas champêtre -bandas pétanque- loto FËTE FORAINE
Fêtes locales sur 3 jours en plein air.
Au programme:
Vendredi 24 juillet: airial maison des associations: 19h00 Ouverture des fêtes- bodega concert bal toro de fuego restauration buvette
Samedi 25 juillet 8h00 tripes -ball trap tir à l’arc au pare feu des 4 pavillons 16h00 airial maison des associations: animation diverses pour enfant apéritif bandas -repas champêtre bal feu d’artifice
Dimanche 26 juillet: airial maison des associations: 12h00 apéritif offert par le comité des fêtes en musique , grillades
13h concours de pétanque 20h30 loto
FETE FORAINE DURANT LES 3 JOURS .
MAISON DES ASSOCIATIONS AIRIAL MAISON DES ASSOCIATIONS Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 27 41 comitedesfetessaugnacetmuret@gmail.com
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English : FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET
Local festivities over 3 days in the open air.
Bodega concert ball toro de fuego catering refreshment bar
Tripes -ball trap children’s entertainment- fireworks- bingo country-style meal -bandas pétanque- bingo FËTE FORAINE
L’événement FETES LOCALES SAUGNAC ET MURET Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande