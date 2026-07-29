AGENDA · Serres-Castet
Fêtes locales Serres-Castet
dimanche 30 août 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Fêtes locales
Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
14h course de vélo. 16h olympiade des enfants (stade Jean-Paul Anglade 1). 22h30/2h bal animé par Festi’Sud. .
Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT64 Béarn Pays Basque
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