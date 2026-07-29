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AGENDA · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

dimanche 30 août 2026 · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Fêtes locales

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

14h course de vélo. 16h olympiade des enfants (stade Jean-Paul Anglade 1). 22h30/2h bal animé par Festi’Sud.   .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT64 Béarn Pays Basque

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