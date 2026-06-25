Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie

Serres-Sainte-Marie

Fêtes locales

Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Repas des chasseurs (sur inscription)

Soirée guinguette animée par le groupe Jems & Lolo. .

Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 85 41 36

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn