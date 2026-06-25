Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie vendredi 10 juillet 2026.
Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Repas des chasseurs (sur inscription)
Soirée guinguette animée par le groupe Jems & Lolo. .
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 85 41 36
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn