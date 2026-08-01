AGENDA · Simacourbe
Fêtes locales Simacourbe
samedi 22 août 2026 · Simacourbe
Informations pratiques
Simacourbe
Fêtes locales
Salle des fêtes Simacourbe Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
19h30 apéritif du comité. 21h repas moules/frites (sans réservation). 23h bal animé par le podium ProNight discomobile. .
Salle des fêtes Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 19 96
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Simacourbe a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran