Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave

Fêtes locales
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques
9h30 un café sera servi aux marcheurs avant leur départ pour une marche empruntant une nouvelle boucle.
12h grillades (sur inscription). .
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 87 90
