Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave

Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave samedi 16 août 2025.

Fêtes locales

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

9h30 un café sera servi aux marcheurs avant leur départ pour une marche empruntant une nouvelle boucle.

12h grillades (sur inscription). .

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 87 90

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2025-08-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran