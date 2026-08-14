AGENDA · Taron-Sadirac-Viellenave
Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave
vendredi 14 août 2026 · Taron-Sadirac-Viellenave
Informations pratiques
Taron-Sadirac-Viellenave
Fêtes locales
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
19h30 repas (sur inscription).
00h soirée animée par le podium Kalimba. .
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 08 54 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-08-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Taron-Sadirac-Viellenave (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave 16 août 2026
- Route de la transhumance Taron-Sadirac-Viellenave 15 septembre 2026