Fêtes Maritimes de Douarnenez 2026

Port du Rosmeur Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Célébrant les vieux gréements tous les deux ans, le festival est devenu, au fil des éditions, un incontournable des amoureux de la mer. Sur l’eau, assistez à un magnifique spectacle de vieux gréements ; des centaines de petites unités ou grands voiliers naviguent sous vos yeux. À terre, profitez des nombreux concerts, spectacles, animations de rue… dans une ambiance festive.

Ateliers, animations enfant, baptêmes de plongée, concours de godilles, voilerie et charpente marine

Concerts les midis, fin de journée et soirée .

Port du Rosmeur Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 29 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fêtes Maritimes de Douarnenez 2026 Douarnenez a été mis à jour le 2025-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ