Fêtes médiévales et artisans d’antan Village Historique du Périgord Noir Village historique du Périgord Noir Salignac-Eyvigues

Village historique du Périgord Noir Rue du Barry Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-10

Fêtes médiévales et artisans d’antan au Village historique du Périgord Noir, au pied du château de Salignac.

Banquet médiéval 25€. A 19h sur réservation 06 31 38 31 88

Petit restauration sur place.

Parking gratuit à proximité.

Village historique du Périgord Noir Rue du Barry Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 38 31 88

English : Fêtes médiévales et artisans d’antan Village Historique du Périgord Noir

Medieval festivities and artisans of yesteryear at the Historic Village of Périgord Noir, at the foot of the Château de Salignac.

Medieval banquet 25? At 7pm by reservation: 06 31 38 31 88

Snacks on site.

Free parking nearby.

German : Fêtes médiévales et artisans d’antan Village Historique du Périgord Noir

Mittelalterliche Feste und Handwerker aus vergangenen Zeiten im Village historique du Périgord Noir am Fuße des Schlosses von Salignac.

Mittelalterliches Bankett 25? Um 19 Uhr mit Reservierung: 06 31 38 31 88

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Kostenlose Parkplätze in der Nähe.

Italiano :

Feste medievali e artigiani d’altri tempi al Villaggio Storico del Périgord Noir, ai piedi del Castello di Salignac.

Banchetto medievale 25? Alle 19.00 su prenotazione: 06 31 38 31 88

Spuntini in loco.

Parcheggio gratuito nelle vicinanze.

Espanol : Fêtes médiévales et artisans d’antan Village Historique du Périgord Noir

Fiestas medievales y artesanos de antaño en la Aldea Histórica de Périgord Noir, a los pies del castillo de Salignac.

Banquete medieval 25? A las 19:00 h con reserva previa: 06 31 38 31 88

Aperitivos in situ.

Aparcamiento gratuito en las inmediaciones.

