Fêtes musicales de Corbigny 34ème édition Abbaye de Corbigny Corbigny

Informations pratiques

Corbigny

Fêtes musicales de Corbigny 34ème édition

Abbaye de Corbigny 6 rue de l’abbaye Corbigny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

L’édition 2026 des Fêtes musicales de Corbigny est lancée !

Du 5 au 9 août 2026, l’Abbaye de Corbigny vibrera à nouveau au rythme de la musique et de belles rencontres artistiques.

Au programme concerts, découvertes musicales et moments de partage dans le cadre unique de l’abbaye, au cœur de la Bourgogne, tous les soirs à 19h.

Tous les soirs, sauf le samedi pour le traditionnel concert hors les murs, dans le Parc Naturel Régional du Morvan. Cette année, ce sera la très belle église de Montreuillon qui accueillera le festival.

Que vous soyez mélomane passionné, habitant de la région ou vacancier en quête d’émotions, ce festival est fait pour vous !

Pour le programme et la billetterie en ligne, rendez-vous sur notre site internet (à partir du 31 mai 2026). .

Abbaye de Corbigny 6 rue de l’abbaye Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fêtes musicales de Corbigny 34ème édition

L’événement Fêtes musicales de Corbigny 34ème édition Corbigny a été mis à jour le 2026-07-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)