Curières

Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Longueroque

Grange de Longueroque Curières Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Tarif jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Pour la 11e saison des Fêtes musicales de l’Aubrac, dont le thème est Musique en mouvement , venez assister au concert Grains de folie à la grange de Longueroque (Curières).

GRAINS DE FOLIE

Isaac Albéniz El Albaicin

Joaquin Turina 3 Poemas de Becquer, scène andalouse pour alto et piano

Corentin Apparailly Duende, pour alto seul CRÉATION MONDIALE

Győrgy Ligeti Der Sommer, Mysteries of the Grand Macabre (arrangement par Elgar Howarth)

Interprété par Clara BARBIER-SERRANO, Violaine DESPEYROUX, Anne LE BOZEC, Sharon SULTAN.

Billetterie en ligne Fêtes musicales de l’Aubrac 2026 8 .

Grange de Longueroque Curières 12210 Aveyron Occitanie fetesmusicalesaubrac@gmail.com

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English :

For the 11th season of the Fêtes musicales de l’Aubrac, whose theme is Music in motion , come and enjoy the Grains de folie concert at the barn at Longueroque (Curières).

L’événement Fêtes musicales de l’Aubrac à la Grange de Longueroque Curières a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)