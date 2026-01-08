Fêtes Musicales en Touraine Chopin & la France

1 rue des minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-04 23:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Nous vous donnons rendez-vous avec Chopin et la France .

Deux Soirées musicales vous attendent . Elles seront le point d’orgue du cycle européen qui nous a emportés ces deux dernières années vers Prague, Paris, Vienne et que vous avez plébiscitées.

Nous vous donnons rendez-vous avec Chopin et la France .

Deux Soirées musicales vous attendent . Elles seront le point d’orgue du cycle européen qui nous a emportés ces deux dernières années vers Prague, Paris, Vienne et que vous avez plébiscitées.

Ce rendez-vous avec Chopin résonne particulièrement en Touraine. C’est en effet à l’Hôtel de Ville de Tours (alors situé en bord de Loire) que le 3 septembre 1833, Frédéric Chopin, agé de 23 ans, était invité par son ami le grand violoncelliste, Auguste-Joseph Franchomme, à donner un concert. 25 .

1 rue des minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 99 21 44 lesfetesmusicales@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the threshold of the new century, the 1900 Universal Exhibition turned Paris into a city of light , suddenly attracting artists from all over the world. Painters, poets, musicians… all flocked to the French capital, which became a mecca for artistic creativity in Europe

L’événement Fêtes Musicales en Touraine Chopin & la France Tours a été mis à jour le 2026-01-08 par Tours Val de Loire Tourisme