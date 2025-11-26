Fêtes Musicales en Touraine Une nuit à Vienne Tours

Fêtes Musicales en Touraine Une nuit à Vienne

Début : Mercredi 2025-11-26 19:00:00

Vienne ! Au coeur de l'Europe et au carrefour d'influences multiples, la capitale autrichienne reste dans l'imaginaire collectif la capitale de la musique. Depuis le milieu du XVIIIe siècle découvrez Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Mahler.

Vienne ! Au coeur de l’Europe et au carrefour d’influences multiples, la capitale autrichienne reste dans l’imaginaire collectif la capitale de la musique. Depuis le milieu du XVIIIe siècle Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Mahler ont fait de ses cafés, ses palais, son opéra, le creuset de l’âge d’or de la musique classique dont le rayonnement n’a jamais

faibli. Retrouvez et prolongez cette ferveur viennoise aux Soirées musicales: de jeunes et brillants interprètes y proposeront leur lecture des chefs-d’œuvre pour piano et musique de chambre de Mozart, Beethoven et Schubert. 25 .

1 rue des minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 99 21 44 lesfetesmusicales@orange.fr

