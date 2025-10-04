Fêtes Normandes à Evreux Place du Général de Gaulle Évreux

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Évreux Eure

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 22:00:00

2025-10-04

Plongez dans la légende Les Fêtes Normandes 2025 s’invitent en ville !

Ô toi, amateur·rice de merveilleux et d’aventures partagées…

Les Fêtes Normandes reviennent les 4 et 5 octobre au cœur d’Évreux ! Laisse-toi envoûter par Contes et Légendes des récits millénaires revisités, des héros de légende, des créatures fantastiques et une cité voilée de mystère. Un week-end où l’imaginaire danse avec l’histoire… et où petits et grands en ressortent enchantés !

À ne pas manquer

Samedi 4 octobre (10h-22h30) & Dimanche 5 octobre (10h-18h)

Lieu Centre-ville d’Évreux, Place du Général de Gaulle et Square Georges-Brassens.

Invitée d’honneur Domfront-en-Poiraie, cité médiévale aux confins de la Normandie, riche en histoire et en légendes.

Légendes vivantes Place du Général de Gaulle

Rencontrez les Templiers de Gisors, la Dame Blanche de Mortemer, et saint Taurin… chaque 30 minutes, des saynètes vivantes de 10 minutes ouvrent un portail vers le passé et le mythe.

Horaires

• Samedi 10h–12h30 et 14h30–18h30

• Dimanche 11h–12h30 et 14h30–17h30

Concerts Square Georges-Brassens

Samedi 4 octobre

12h Degemer Mat (Pop celtique) / 15h10 Sibba Dreki (médiévale fantasy) / 17h45 Degemer Mat /18h45 McDonnell Trio (folk irlandais) / 20h30 La Maisnie Hellequin (heavy médiéval) |

Dimanche 5 octobre

12h Courseval (médiévale “bardecore”) / 14h45 La Maisnie Hellequin / 16h McDonnell Trio / 17h15 Courseval

Un festival de sonorités mêlant harpes, cornemuses et guitares (heavy ou folk) pour rythmer votre week-end !

Vidéomapping Façade de l’Hôtel de Ville

Samedi soir, à 21h30 et 22h, embarquez pour un voyage visuel de 20 minutes Saint Taurin, la Dame Blanche, dragons, Fée d’Argouges… la façade s’illumine de légendes.

Enquête grandeur nature Théâtre Legendre

Année 1883. Paul Vamar est mort et un manuscrit de *Guy de Maupassant* a disparu… À vous de mener l’enquête !

• Samedi 14h & 17h

• Dimanche 14h & 16h30

Accessible dès 8 ans, environ 2 h d’enquête ludique. Inscriptions sur le site du Comptoir des Loisirs.

Surprises & déambulations féériques

Croisez faunes, loups-garous, gobelins, dames lumineuses, vikings… voire la Dame Blanche elle-même !

Profitez aussi de stands lutins, mages, sorcières… et de la photobooth de l’étrange pour capturer ces rencontres magiques.

Et pour les fans de mythes, rendez-vous à l’enclos des animaux fantastiques dragons, cerf blanc, licorne… contes en musique garantis.

Contes et saynètes sur la place de l’Étrange

• La légende des deux amants (conte et piano) samedi à 11h, 16h et 17h30

• Gweltaz le File, conteur inventeur samedi et dimanche à 14h (30 min)

• Les péripéties du roi Balbec (drôle et participatif) dimanche à 11h30 & 16h (45 min)

et bien sûr le village enchanté des Offices de tourisme normands ! .

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Évreux 27000 Eure Normandie

