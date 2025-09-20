Fêtes patronales à Pleyber-Christ Pleyber-Christ

Fêtes patronales à Pleyber-Christ

Place de l’Église Pleyber-Christ Finistère

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 01:00:00

2025-09-20

Les fêtes patronales de Pleyber-Christ auront lieu le week-end du 20 septembre 2025 !

Au programme

Le samedi 20 au matin Jeux pour les enfants et distribution des tickets pour la fête foraine.

Pensez à apporter vos gourdes.

Au Bot On. RDV à 9h30 pour les collégiens et les lycéens.

A 10h30 pour les élèves du primaire (du GS au CM2).

A 11h30 pour les maternelles (PS-MS).

Le samedi soir

Retraite aux flambeaux Rassemblement à la mairie à 21h15.

Le feu d’artifice sera tiré du terrain de foot à 22h.

(Attention, pour ceux qui voudraient rejoindre la rue Keravel par le terrain de foot, nous devrons respecter

une zone de sécurité pendant 30 minutes à la fin du Feu d’artifice)

Si vous êtes volontaires pour nous aider à encadrer les jeux des enfants le samedi matin, rendez-vous au Bot On à 9h.

N’hésitez pas à nous contacter comité-animation-pleyber@laposte.net /06 88 88 93 24

ou Facebook: comité d’animation de pleyber-christ officiel .

Place de l’Église Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 6 88 88 93 24

