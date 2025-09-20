Fêtes patronales à Pleyber-Christ Pleyber-Christ
Fêtes patronales à Pleyber-Christ Pleyber-Christ samedi 20 septembre 2025.
Fêtes patronales à Pleyber-Christ
Place de l’Église Pleyber-Christ Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 01:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Les fêtes patronales de Pleyber-Christ auront lieu le week-end du 20 septembre 2025 !
Au programme
Le samedi 20 au matin Jeux pour les enfants et distribution des tickets pour la fête foraine.
Pensez à apporter vos gourdes.
Au Bot On. RDV à 9h30 pour les collégiens et les lycéens.
A 10h30 pour les élèves du primaire (du GS au CM2).
A 11h30 pour les maternelles (PS-MS).
Le samedi soir
Retraite aux flambeaux Rassemblement à la mairie à 21h15.
Le feu d’artifice sera tiré du terrain de foot à 22h.
(Attention, pour ceux qui voudraient rejoindre la rue Keravel par le terrain de foot, nous devrons respecter
une zone de sécurité pendant 30 minutes à la fin du Feu d’artifice)
Si vous êtes volontaires pour nous aider à encadrer les jeux des enfants le samedi matin, rendez-vous au Bot On à 9h.
N’hésitez pas à nous contacter comité-animation-pleyber@laposte.net /06 88 88 93 24
ou Facebook: comité d’animation de pleyber-christ officiel .
Place de l’Église Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 6 88 88 93 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fêtes patronales à Pleyber-Christ Pleyber-Christ a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX