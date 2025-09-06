Fêtes patronales Aignan
Fêtes patronales Aignan samedi 6 septembre 2025.
Fêtes patronales
AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
L’USA ❤️ et le foyer des jeunes Le Auté Cùn vous donnent rendez-vous pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la fête à Aignan !
⚽ Programme au stade
18h USA 2 SCPAS 2
20h USA 1 AUCH 1
Dès 18h, restauration sur place (burgers, hot-dogs, frites…)
À partir de 23h
Ouverture de la bodega Le Auté Cùn à la Maison Bleue ! Ambiance festive garantie jusque tard dans la nuit
Infos pratiques
Tous les verres à 2 €
Paiement en espèces et carte bancaire accepté
Lieu 4 Rue du Bataillon de l’Armagnac, 32290 Aignan
Venez nombreux soutenir l’USA et partager un moment festif en famille ou entre amis ! ❤️
.
AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie leautecun32290@gmail.com
English :
The USA and the Le Auté Cùn youth club invite you to join them for a day of sport, conviviality and celebration in Aignan!
? Program at the stadium
6pm: USA 2 ? SCPAS 2
8pm: USA 1 ? AUCH 1
? From 6pm, on-site catering (burgers, hot-dogs, French fries?)
? From 11pm:
Opening of the bodega Le Auté Cùn at the Maison Bleue! Festive atmosphere guaranteed late into the night?
? Practical info
All glasses 2 ?
Cash and credit card accepted
? Location 4 Rue du Bataillon de l?Armagnac, 32290 Aignan
? Come and support the USA and share a festive moment with family and friends! ????
German :
Die USA ??? und das Jugendheim Le Auté Cùn laden Sie zu einem Tag ein, der ganz im Zeichen von Sport, Geselligkeit und Feiern in Aignan steht!
? Programm im Stadion
18 Uhr: USA 2 ? SCPAS 2
20 Uhr: USA 1 ? AUCH 1
? Ab 18 Uhr, Verpflegung vor Ort (Burger, Hotdogs, Pommes?)
? Ab 23 Uhr:
Eröffnung der Bodega Le Auté Cùn im Maison Bleue! Festliche Stimmung bis spät in die Nacht garantiert?
? Praktische Informationen
Alle Gläser zu 2 ?
Zahlung in bar und mit Kreditkarte möglich
? Ort: 4 Rue du Bataillon de l’Armagnac, 32290 Aignan
? Kommen Sie zahlreich, um die USA zu unterstützen und einen festlichen Moment mit der Familie oder Freunden zu verbringen! ????
Italiano :
Gli Stati Uniti e l’ostello della gioventù Le Auté Cùn vi aspettano per una giornata di sport, divertimento e festa ad Aignan!
? Programma allo stadio:
ore 18:00: USA 2 ? SCPAS 2
20:00: USA 1 ? AUCH 1
? Dalle 18:00, catering in loco (hamburger, hot dog, patatine, ecc.)
? Dalle 23:00:
Apertura della bodega Le Auté Cùn alla Maison Bleue! Atmosfera di festa garantita fino a tarda notte?
? Informazioni pratiche
Tutte le bevande 2 ?
Si accettano contanti e carte di credito
? Posizione 4 Rue du Bataillon de l’Armagnac, 32290 Aignan
? Venite a sostenere gli Stati Uniti e a condividere un momento di festa con la famiglia e gli amici! ????
Espanol :
Los Estados Unidos y el albergue juvenil Le Auté Cùn están deseando pasar un día de deporte, diversión y fiesta en Aignan
? Programa en el estadio
18h00: USA 2 ? SCPAS 2
20h00: USA 1 ? AUCH 1
? A partir de las 18.00 h, catering in situ (hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, etc.)
? A partir de las 23.00 h:
Apertura de la bodega Le Auté Cùn en la Maison Bleue Ambiente festivo garantizado hasta altas horas de la noche?
? Información práctica
Todas las bebidas a 2 ?
Se acepta efectivo y tarjetas de crédito
? Localización 4 Rue du Bataillon de l’Armagnac, 32290 Aignan
? Venga a apoyar a Estados Unidos y a compartir un momento festivo con la familia y los amigos! ????
L’événement Fêtes patronales Aignan a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65