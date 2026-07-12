Informations pratiques

Ainhoa

Fêtes patronales

Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

9:00 Demie finale de bote luze du tournoi Mendialde

10:30 Messe

12:00 Partie de pelote à main nue

12:00 Apéritif concert

16:30 Force basque

18:00 Antzara jokoa sur la rue principale

20:30 Concert avec Alarma Morea

21:30 Concert avec Frigo

22:30 Retraite aux flambeaux

00:00 Bal avec Baga Biga

Vente de talos pendant les fêtes par l’association de parents d’élèves Xitoentzat .

Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque