Fêtes patronales Ainhoa
samedi 15 août 2026 · Ainhoa
Informations pratiques
Ainhoa
Fêtes patronales
Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
9:00 Demie finale de bote luze du tournoi Mendialde
10:30 Messe
12:00 Partie de pelote à main nue
12:00 Apéritif concert
16:30 Force basque
18:00 Antzara jokoa sur la rue principale
20:30 Concert avec Alarma Morea
21:30 Concert avec Frigo
22:30 Retraite aux flambeaux
00:00 Bal avec Baga Biga
Vente de talos pendant les fêtes par l’association de parents d’élèves Xitoentzat .
Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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