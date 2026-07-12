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AGENDA · Ainhoa

Fêtes patronales Ainhoa

samedi 15 août 2026 · Ainhoa

Fêtes patronales Ainhoa

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64250 Ainhoa
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ainhoa

Fêtes patronales

Fronton Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

9:00 Demie finale de bote luze du tournoi Mendialde
10:30 Messe
12:00 Partie de pelote à main nue
12:00 Apéritif concert
16:30 Force basque
18:00 Antzara jokoa sur la rue principale
20:30 Concert avec Alarma Morea
21:30 Concert avec Frigo
22:30 Retraite aux flambeaux
00:00 Bal avec Baga Biga

Vente de talos pendant les fêtes par l’association de parents d’élèves Xitoentzat   .

Fronton Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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