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AGENDA · Ainhoa

Fêtes patronales Ainhoa

lundi 17 août 2026 · Ainhoa

Fêtes patronales Ainhoa

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Village
Ville
64250 Ainhoa
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ainhoa

Fêtes patronales

Village Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Ball trap   .

Village Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99 

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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