AGENDA · Ainhoa
Fêtes patronales Ainhoa
lundi 17 août 2026 · Ainhoa
Informations pratiques
Ainhoa
Fêtes patronales
Village Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Ball trap .
Village Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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