Fêtes patronales Arboucave
Fêtes patronales Arboucave vendredi 14 août 2026.
Arboucave
Fêtes patronales
Arboucave Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-14
Le Comité organise un week-end 100% coursayre à l’occasion des fêtes patronales !
Rendez-vous du 14 au 17 août.
Le Comité organise un week-end 100% coursayre à l’occasion des fêtes patronales !
Rendez-vous du 14 au 17 août. .
Arboucave 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 91 88 50
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English : Fêtes patronales
The Comité is organizing a 100% coursayre weekend for the return of the fêtes patronales!
august 16 at 9pm: Landes race counting towards the Landes Béarn Challenge
august 17 at 5pm: intervaches at 12:30pm: encierro
Come one, come all!
L’événement Fêtes patronales Arboucave a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse