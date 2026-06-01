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Fêtes patronales Artassenx Artassenx

Fêtes patronales Artassenx Artassenx

Fêtes patronales Artassenx Artassenx vendredi 26 juin 2026.

Ville : 40090 Artassenx

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Artassenx

Fêtes patronales Artassenx

Artassenx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Le village d’Artassenx s’anime pour 3 jours de fêtes avec en temps forts  

26/06 Loto
27/06 Escargolade
28/06 Apéro tapas en musique et concours de pétanque   .

Artassenx 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fêtes patronales Artassenx

L’événement Fêtes patronales Artassenx Artassenx a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade