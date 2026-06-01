Fêtes patronales Artassenx Artassenx
Fêtes patronales Artassenx Artassenx vendredi 26 juin 2026.
Artassenx
Fêtes patronales Artassenx
Artassenx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Le village d’Artassenx s’anime pour 3 jours de fêtes avec en temps forts
26/06 Loto
27/06 Escargolade
28/06 Apéro tapas en musique et concours de pétanque .
Artassenx 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Fêtes patronales Artassenx
L’événement Fêtes patronales Artassenx Artassenx a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade