Artassenx

Fêtes patronales Artassenx

Artassenx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le village d’Artassenx s’anime pour 3 jours de fêtes avec en temps forts

26/06 Loto

27/06 Escargolade

28/06 Apéro tapas en musique et concours de pétanque .

Artassenx 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes patronales Artassenx

L’événement Fêtes patronales Artassenx Artassenx a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade