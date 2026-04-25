Fêtes patronales Aubagnan
Fêtes patronales Aubagnan mercredi 6 mai 2026.
Aubagnan
Fêtes patronales
Salle polyvalente & arène Aubagnan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
Venez partager 3 jours de fêtes à Aubagnan ! Un programme festif pour petits et grands !
Venez partager 3 jours de fêtes à Aubagnan !
Mercredi 6
> 20h30 Loto
Vendredi 8
> 21h Repas ouvert à tous sur inscription (16€ adultes et 8€ de 6 à 12 ans). Animation de la soirée par DJ Romain et la Banda Lous Faïences
Samedi 9
> 12h Bifsteack traditionnel
> 15h Structure gonflable avec Chalosse Evasion et Jeux géants en bois. Atelier maquillage artistique avec Manis’Art.
> 20h30 Soitée Tapas & Bodega au Restaurant des 4 Cantons animée par DJ Romain.
Dimanche 10 Journée Coursayre Forfait journée 39€ 2 courses + repas de l’Aficion
> 10h45 Course Landaise de compétition Ganaderia Dargelos (15€) Gratuit jusqu’à 18 ans Licenciés et AJC 5€
> 13h15 Apéritif suivi du Repas de l’Aficion (15€ adultes et 7€ de 6 à 12 ans)
> 17h Course Landaise de Compétition Ganaderia Deyris (15€) Gratuit jusqu’à 18 ans Licenciés et AJC 5€
> 21h Tapas à la salle polyvalente .
Salle polyvalente & arène Aubagnan 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 16 32 mairieaubagnan@wanadoo.fr
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English : Fêtes patronales
Come and share 3 days of festivities in Aubagnan! A festive program for young and old!
L’événement Fêtes patronales Aubagnan a été mis à jour le 2026-04-25 par Landes Chalosse