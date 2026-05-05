Fêtes patronales Bassercles
Fêtes patronales Bassercles vendredi 6 novembre 2026.
Bassercles
Fêtes patronales
Salle des fêtes Bassercles Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
Venez nombreux !
Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 73 01
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English : Fêtes patronales
The festivities committee has put together a jam-packed program for this festive weekend.
We look forward to seeing you there!
L’événement Fêtes patronales Bassercles a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse