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Fêtes patronales Bassercles

Fêtes patronales Bassercles

Fêtes patronales Bassercles vendredi 6 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 40700 Bassercles

Département : Landes

Début : vendredi 6 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Tarif :

Bassercles

Fêtes patronales

Salle des fêtes Bassercles Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-06

Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
Venez nombreux !
Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
Venez nombreux !   .

Salle des fêtes Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 73 01 

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English : Fêtes patronales

The festivities committee has put together a jam-packed program for this festive weekend.
We look forward to seeing you there!

L’événement Fêtes patronales Bassercles a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse