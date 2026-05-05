Bassercles

Fêtes patronales

Salle des fêtes Bassercles Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.

Venez nombreux !

Le comité des fêtes vous propose un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 73 01

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English : Fêtes patronales

The festivities committee has put together a jam-packed program for this festive weekend.

We look forward to seeing you there!

L’événement Fêtes patronales Bassercles a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse