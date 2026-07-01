Informations pratiques

Coudures

Fêtes patronales

Village Coudures Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le Comité des Fêtes de Coudures propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Vendredi, repas communal et soirée animée. Samedi, Oscar le clown à 10h et repas (midi et soir). Dimanche, grande course landaise formelle à 17h.

Venez nombreux !

Le Comité des Fêtes de Coudures propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Le vendredi, venez partager le repas communal animé par la bandas Lous Pastourous et profiter de la soirée animée par DJ Laf Punk à partir de minuit.

Le samedi, venez assister avec vos enfants au spectacle d’ Oscar le clown à 10h (gratuit), suivi d’un repas Entrecôte le midi. La soirée du samedi s’animera autour du Repas du comité (Produits régionaux) à partir de 20h30 et d’une soirée animée par DJ Laf Punk à partir de minuit.

Le dimanche, assistez à la messe en musique à 11h et à l’apéritif-concert à midi. Et retrouvez la ganadéria Nogues et la cuadrilla Christophe Avignon pour la Grande course landaise formelle qui aura lieu à 17h.

Venez nombreux ! .

Village Coudures 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 14 74

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English : Fêtes patronales

The Coudures Festival Committee has put together a carefully planned program for this year!

Friday: community meal and evening entertainment. Saturday: Oscar the Clown at 10 a.m. and meals (lunch and dinner). Sunday: the grand formal Landes-style bullfight at 5 p.m.

We hope to see many of you there!

L’événement Fêtes patronales Coudures a été mis à jour le 2026-07-15 par Landes Chalosse