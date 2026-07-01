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AGENDA · Coudures

Fêtes patronales Coudures

vendredi 24 juillet 2026 · Coudures

Fêtes patronales Coudures

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Village
Ville
40500 Coudures
Département
Landes
Tarif

Coudures

Fêtes patronales

Village Coudures Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Le Comité des Fêtes de Coudures propose un programme aux petits oignons pour cette année !
Vendredi, repas communal et soirée animée. Samedi, Oscar le clown à 10h et repas (midi et soir). Dimanche, grande course landaise formelle à 17h.
Venez nombreux !
Le Comité des Fêtes de Coudures propose un programme aux petits oignons pour cette année !
Le vendredi, venez partager le repas communal animé par la bandas Lous Pastourous et profiter de la soirée animée par DJ Laf Punk à partir de minuit.
Le samedi, venez assister avec vos enfants au spectacle d’ Oscar le clown à 10h (gratuit), suivi d’un repas Entrecôte le midi. La soirée du samedi s’animera autour du Repas du comité (Produits régionaux) à partir de 20h30 et d’une soirée animée par DJ Laf Punk à partir de minuit.
Le dimanche, assistez à la messe en musique à 11h et à l’apéritif-concert à midi. Et retrouvez la ganadéria Nogues et la cuadrilla Christophe Avignon pour la Grande course landaise formelle qui aura lieu à 17h.
Venez nombreux !   .

Village Coudures 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 14 74 

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English : Fêtes patronales

The Coudures Festival Committee has put together a carefully planned program for this year!
Friday: community meal and evening entertainment. Saturday: Oscar the Clown at 10 a.m. and meals (lunch and dinner). Sunday: the grand formal Landes-style bullfight at 5 p.m.
We hope to see many of you there!

L’événement Fêtes patronales Coudures a été mis à jour le 2026-07-15 par Landes Chalosse