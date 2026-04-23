Ascain

Fêtes patronales d’Ascain

Bourg Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

En attente du programme 2026. .

Bourg Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 70 24 71 comitedesfetes.ascain@gmail.com

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English : Fêtes patronales d’Ascain

L’événement Fêtes patronales d’Ascain Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque