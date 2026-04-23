Fêtes patronales d’Ascain Ascain
Fêtes patronales d’Ascain Ascain mercredi 12 août 2026.
Ascain
Fêtes patronales d’Ascain
Bourg Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
En attente du programme 2026. .
Bourg Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 70 24 71 comitedesfetes.ascain@gmail.com
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English : Fêtes patronales d’Ascain
L’événement Fêtes patronales d’Ascain Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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