Fêtes Patronales de GOOS Rue du bourg Goos

Fêtes Patronales de GOOS Rue du bourg Goos samedi 19 juillet 2025.

Fêtes Patronales de GOOS

Rue du bourg Centre bourg Goos Landes

Début : 2025-07-19 09:00:00

fin : 2025-07-20 02:00:00

2025-07-19

Samedi 19 :

9h Pdj des Bagans.

10h30/14h animations pour enfants. Restauration et Buvette.

15h30/ 18h Après-midi récréative.

19h Apéritif au Foyer.

20h Repas, cochon de lait, concert.

Dimanche 20:

11h Messe animée par la Chorale Cante Louts.

12h30 Apéritif et pique-nique.

Rue du bourg Centre bourg Goos 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 04 77 05 foyerruralgoos@gmail.com

English :

Saturday 19th:

9 a.m.: Pdj des Bagans.

10:30 am/14 pm: children’s entertainment. Catering and refreshments.

3.30pm/6pm: Afternoon recreation.

19h Aperitif at the Foyer.

8pm Meal, suckling pig, concert.

Sunday 20th:

11am: Mass led by the Cante Louts choir.

12:30 Aperitif and picnic.

German : Fêtes Patronales de GOOS

Samstag, 19 :

9h: Pdj des Bagans.

10.30/14.00 Uhr: Animationen für Kinder. Verpflegung und Getränke.

15:30/18:00 Uhr: Unterhaltungsnachmittag.

19h: Aperitif im Foyer.

20h: Essen, Spanferkel, Konzert.

Sonntag, den 20:

11h: Messe, gestaltet vom Chor Cante Louts.

12.30 Uhr: Aperitif und Picknick.

Italiano :

Sabato 19:

9h00: pranzo dei Bagans.

10.30/14.00: animazione per bambini. Catering e rinfreschi.

15.30/18.00: animazione pomeridiana.

19.00: Aperitivo al Foyer.

ore 20: pasto, porchetta, concerto.

Domenica 20:

ore 11: Messa guidata dal coro Cante Louts.

ore 12.30 Aperitivo e picnic.

Espanol : Fêtes Patronales de GOOS

Sábado 19 :

9h: almuerzo Bagans.

10h30/14h: animación para niños. Catering y refrescos.

15h30/18h: Animación por la tarde.

19h: Aperitivo en el Foyer.

20h: Comida, cochinillo, concierto.

Domingo 20

11h: Misa dirigida por el coro Cante Louts.

12.30h: Aperitivo y comida campestre.

