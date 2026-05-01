Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier hall des sports, Saint-Jean-de-Lier

Saint-Jean-de-Lier

Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier

hall des sports, 41 place de la mairie Saint-Jean-de-Lier Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 00:00:00

fin : 2026-05-25 00:00:00

Date(s) :

2026-05-22

22/05 19h00 Trail d’ouverture Marche/course

20h30 soirée tapas animée par XLS BRASSBAND

23/05 09h00 Jeux des Enfants

Concours de pêche (critérium départemental

14h00 concours de pétanque communal

20h00 repas animé par JEAN MI animation

24/05 11h00 messe suivi du vin d’honneur animés par les CAMES BOY

17h00 LOTO

25/05 15h00 concours de belote communal .

hall des sports, 41 place de la mairie Saint-Jean-de-Lier 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 40 96 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier

L’événement Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier Saint-Jean-de-Lier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Terres de Chalosse