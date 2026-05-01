Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier hall des sports, Saint-Jean-de-Lier
Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier hall des sports, Saint-Jean-de-Lier vendredi 22 mai 2026.
Saint-Jean-de-Lier
Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier
hall des sports, 41 place de la mairie Saint-Jean-de-Lier Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 00:00:00
fin : 2026-05-25 00:00:00
Date(s) :
2026-05-22
22/05 19h00 Trail d’ouverture Marche/course
20h30 soirée tapas animée par XLS BRASSBAND
23/05 09h00 Jeux des Enfants
Concours de pêche (critérium départemental
14h00 concours de pétanque communal
20h00 repas animé par JEAN MI animation
24/05 11h00 messe suivi du vin d’honneur animés par les CAMES BOY
17h00 LOTO
25/05 15h00 concours de belote communal .
hall des sports, 41 place de la mairie Saint-Jean-de-Lier 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 40 96 26
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English : Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier
L’événement Fêtes patronales de Saint-Jean de Lier Saint-Jean-de-Lier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Terres de Chalosse