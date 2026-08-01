Fêtes patronales de Squiffiec Squiffiec
dimanche 16 août 2026 · Squiffiec
Informations pratiques
Squiffiec
Fêtes patronales de Squiffiec
8 Rue des Manoirs Squiffiec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-16
Les fêtes commenceront le dimanche matin par une brocante. A 12h, repas cochon grillé et à partir de 14h30, concours de boules en doublette. Un concours de boules en doublette mixte sera proposé le lundi, à partir de 14h30. .
8 Rue des Manoirs Squiffiec 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 84 02 31
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English :
L’événement Fêtes patronales de Squiffiec Squiffiec a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol