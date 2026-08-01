Informations pratiques

Squiffiec

Fêtes patronales de Squiffiec

8 Rue des Manoirs Squiffiec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-16

Les fêtes commenceront le dimanche matin par une brocante. A 12h, repas cochon grillé et à partir de 14h30, concours de boules en doublette. Un concours de boules en doublette mixte sera proposé le lundi, à partir de 14h30. .

8 Rue des Manoirs Squiffiec 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 84 02 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fêtes patronales de Squiffiec Squiffiec a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol