Fêtes Patronales au bourg Eyres-Moncube
Fêtes Patronales au bourg Eyres-Moncube vendredi 28 août 2026.
Eyres-Moncube
Fêtes Patronales
au bourg Arènes montées Eyres-Moncube Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Programme 100% festif pour cette édition 2026 !! Venez nombreux !
30 août à 17h course-landaise comptant pour le Challenge Landes Béarn
Venez nombreux !
Programme 100% festif pour cette édition 2026 !! Venez nombreux !
30 août à 17h course-landaise comptant pour le Challenge Landes Béarn
Venez nombreux ! .
au bourg Arènes montées Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 84 13 21 cdfeyres@gmail.com
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English : Fêtes Patronales
100% festive program for this 2025 edition! Come one, come all!
L’événement Fêtes Patronales Eyres-Moncube a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse