Fêtes Patronales au bourg Eyres-Moncube

Eyres-Moncube

Fêtes Patronales

au bourg Arènes montées Eyres-Moncube Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Programme 100% festif pour cette édition 2026 !! Venez nombreux !

30 août à 17h course-landaise comptant pour le Challenge Landes Béarn

Venez nombreux !

Programme 100% festif pour cette édition 2026 !! Venez nombreux !

30 août à 17h course-landaise comptant pour le Challenge Landes Béarn

Venez nombreux ! .

au bourg Arènes montées Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 84 13 21 cdfeyres@gmail.com

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English : Fêtes Patronales

100% festive program for this 2025 edition! Come one, come all!

L’événement Fêtes Patronales Eyres-Moncube a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse