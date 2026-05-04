Fêtes patronales Fargues
Fêtes patronales Fargues vendredi 3 juillet 2026.
Fargues
Fêtes patronales
Salle des fêtes Fargues Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Fêtes locales repas, animations musicales et animations enfants
Venez nombreux !
Fêtes locales repas, animations musicales et animations enfants
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Fargues 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 52 47
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English : Fêtes patronales
Local festivities: meals, musical entertainment and children’s activities
july 5 at 6pm: promotional Landes race
Come one, come all!
L’événement Fêtes patronales Fargues a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse