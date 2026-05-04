Fargues

Fêtes patronales

Salle des fêtes Fargues Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fêtes locales repas, animations musicales et animations enfants

Venez nombreux !

Fêtes locales repas, animations musicales et animations enfants

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Fargues 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 69 52 47

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English : Fêtes patronales

Local festivities: meals, musical entertainment and children’s activities

july 5 at 6pm: promotional Landes race

Come one, come all!

L’événement Fêtes patronales Fargues a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse