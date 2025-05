Fêtes patronales – Hasparren, 21 juin 2025 07:00, Hasparren.

9h marché des producteurs animé par les mutxikos.

10h, salle Egoki tournois de basket à 3.

11h, devant l’église apéro pintxo.

15h sur la place St Jean course de vaches avec Los niños.

16h30 course de vélos avec Izul ta Zapa.

18h, place de l’église spectacle de danse des groupes Bailando, Elgar Oinka et Goixtiarrak accompagnés par les musiciens de Soinubila.

20h30 soirée avec Ilargi txaranga.

22h, place de l’église spectacle de danse pyrotechnique « Akelare: feu des sorcières ».

22h30, sous le chapiteau concert avec Janus Lester, Dupla et Holako Deluxe. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

