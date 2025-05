Fêtes patronales – Hasparren, 23 juin 2025 07:00, Hasparren.

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes patronales Quartier Celhay Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-23

fin : 2025-06-23

2025-06-23

10h tournoi de quilles

16h jeux gonflables

17h parties de pelote, Trophée Claude Hargindeguy.

18h danses et makilari au fronton

Midi et soir, repas aux anguilles animé par Holako. Places limitées. Ouverture de la billetterie à 10h30 pour le midi et 18h pour le soir. .

Quartier Celhay

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

