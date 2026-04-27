Fêtes patronales Montsoué
Fêtes patronales Montsoué mercredi 13 mai 2026.
Montsoué
Fêtes patronales
Arènes Montsoué Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Préparez-vous pour 5 jours de fête, de convivialité et de traditions !
– Spectacle d’humoristes
– Randonnée & repas Inter quartiers
– Repas traditionnel & soirée animée
– Souémontrail (8 km ou 11,5 km) + animations & soirée festive
– Messe, apéritif, repas coursayre & course landaise
Venez nombreux
Les fêtes reviennent… et cette année est spéciale 40 ans des arènes de Montsoué !
Préparez-vous pour 5 jours de fête, de convivialité et de traditions !
AU PROGRAMME
– Spectacle d’humoristes
– Randonnée & repas Inter quartiers
– Repas traditionnel & soirée animée
– Souémontrail (8 km ou 11,5 km) + animations & soirée festive
– Messe, apéritif, repas coursayre & course landaise
Sans oublier attractions foraines pendant toute la durée des fêtes !
Venez nombreux ! .
Arènes Montsoué 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 02 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes patronales
Get ready for 5 days of festivities, conviviality and tradition!
– Comedy show
– Inter-district walk & meal
– Traditional meal & evening entertainment
– Souémontrail (8 km or 11.5 km) + entertainment & festive evening
– Mass, aperitif, coursayre meal & landaise race
Come one, come all
L’événement Fêtes patronales Montsoué a été mis à jour le 2026-04-27 par Landes Chalosse