Montsoué

Fêtes patronales

Arènes Montsoué Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Préparez-vous pour 5 jours de fête, de convivialité et de traditions !

– Spectacle d’humoristes

– Randonnée & repas Inter quartiers

– Repas traditionnel & soirée animée

– Souémontrail (8 km ou 11,5 km) + animations & soirée festive

– Messe, apéritif, repas coursayre & course landaise

Venez nombreux

Les fêtes reviennent… et cette année est spéciale 40 ans des arènes de Montsoué !

Préparez-vous pour 5 jours de fête, de convivialité et de traditions !

AU PROGRAMME

– Spectacle d’humoristes

– Randonnée & repas Inter quartiers

– Repas traditionnel & soirée animée

– Souémontrail (8 km ou 11,5 km) + animations & soirée festive

– Messe, apéritif, repas coursayre & course landaise

Sans oublier attractions foraines pendant toute la durée des fêtes !

Venez nombreux ! .

Arènes Montsoué 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 02 10

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English : Fêtes patronales

Get ready for 5 days of festivities, conviviality and tradition!

– Comedy show

– Inter-district walk & meal

– Traditional meal & evening entertainment

– Souémontrail (8 km or 11.5 km) + entertainment & festive evening

– Mass, aperitif, coursayre meal & landaise race

Come one, come all

L’événement Fêtes patronales Montsoué a été mis à jour le 2026-04-27 par Landes Chalosse