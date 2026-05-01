Saint-Julien-d’Armagnac

Fêtes patronales

Saint-Julien-d’Armagnac Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Les beaux jours reviennent, quoi mieux qu’en profiter pour sortir à Saint Julien d’Armagnac !

Ven 29/05 Concours de belote à 20h

Dim 31/05 Randonnée pédestre 8h ; Messe en l’église Ste Quitterie à 11h ; Repas Cochon de lait à 12h30 (inscription jusqu’au 23/05) ; Concours de quilles à 16h.

Les beaux jours reviennent, quoi mieux qu’en profiter pour faire la fête à Saint Julien d’Armagnac !

Le rendez-vous est donné le Vendredi 29 à 20h pour un concours de belote en 4 parties. Les fêtes reprendront le Dimanche 31 à 8h par la randonnée pédestre organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers & OPLV avant d’aller se recueillir à 11h en l’église Ste Quitterie pour la messe avec la chorale Omnes Orbis. Ensuite, on se remplit la panse avec un délicieux repas Axoa de Cochon de lait préparé par le traiteur Mathieu Baqué. Attention, les inscriptions pour le repas se font jusqu’au 23 Mai ! Puis place aux choses sérieuses à 16h avec le concours de quilles organisé par le Foyer Rural qui sera ouvert à tous ! .

Saint-Julien-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 85 13

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English : Fêtes patronales

The warm weather is back, and what better time to get out and about in Saint Julien d’Armagnac!

Fri 29/05: Belote competition at 8pm

Sun 31/05: Hiking at 8am; Mass in Ste Quitterie church at 11am; Suckling pig meal at 12:30pm (registration until 23/05); Bowling competition at 4pm.

L’événement Fêtes patronales Saint-Julien-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Landes d’Armagnac