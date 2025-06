Fêtes Patronales Saint-Justin 10 juillet 2025 07:00

Landes

Fêtes Patronales Saint-Justin Landes

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-10

Concours de belote en ouverture des Fêtes et c’est parti pour 4 jours de musique, repas, danse, la Fête à la mode Saint-Justinoise !

Sans oublier que le dimanche à 17h, les amateurs de Course Landaise gagneront les gradins pour assister à une Grande Course formelle.

C’est parti pour 5 jours de fêtes à Saint Justin !

Jeudi c’est Concours de belote à 21h.

Vendredi, les fêtes s’ouvrent à 20h avec Flash mob années 80/paillettes puis Soirée grillades à 21h suivi du bal à partir de 23h.

Samedi, la Salle des Sports sera le théâtre d’un concours de pétanque à 9h, d’animations pour enfants à 10h et d’animations pour tous à 13h. Puis à 17h aux arènes, place à l’intervillage suivi d’un repas Poulet-Frites-Piperade à 21h et du bal à 23h.

Dimanche, la journée commence par le concours de pêche à 9h, puis la messe musicale à 10h30 suivi d’un apéro-concert à 12h. On retourne aux arènes à 17h pour une Course Landaise de Compétition. On se régale à la soirée Moules-Frites à 20h30 avant le feu d’artifices à 23h30 et l’ouverture du Foyer des Jeunes à 00h.

Lundi, on retourne une dernière fois aux arènes pour un déjeuner à 12h suivi d’un concours de quilles à 15h30. .

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 99 09

English : Fêtes Patronales

The festivities kick off with a belote competition, and then it’s off to 4 days of music, food and dancing the Fête à la mode Saint-Justinoise!

And don’t forget that on Sunday at 5 p.m., fans of Course Landaise will take to the stands to watch a formal Grande Course.

German : Fêtes Patronales

Belote-Wettbewerb zur Eröffnung des Festes und dann geht es los: vier Tage lang Musik, Essen, Tanz ein Fest nach Art von Saint-Justin!

Nicht zu vergessen, dass am Sonntag um 17 Uhr die Liebhaber des Landaise-Rennens die Tribünen erreichen werden, um einem formellen Großen Rennen beizuwohnen.

Italiano :

I festeggiamenti si aprono con una gara di belote, per poi passare a 4 giorni di musica, cibo e balli, alla maniera di Saint-Justinoise!

E non dimenticate che domenica, alle 17.00, gli appassionati della Course Landaise potranno salire sugli spalti per assistere a una Grande Course formale.

Espanol : Fêtes Patronales

Los festejos comienzan con un concurso de belote y, a continuación, 4 días de música, gastronomía y baile al estilo de Saint-Justinoise

Y no olvide que el domingo a las 17:00, los aficionados a la Course Landaise podrán asistir en las gradas a una Grande Course formal.

L’événement Fêtes Patronales Saint-Justin a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Landes d’Armagnac