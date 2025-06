Fêtes patronales Saint-Thurien 5 juillet 2025 08:00

Finistère

Fêtes patronales Place Kilmacow Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-06 16:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-06

Le Comité des Fêtes vous a concocté un week-end estival haut en couleurs et en bonne humeur !

Venez profiter d’un programme festif et convivial pour petits et grands :

Samedi 5 juillet

14h Concours de palets

17h30 Courses pédestres enfants

️ 19h Repas moules-frites / barbecue

21h Concert et bal populaire

Dimanche 6 juillet

‍♂️ ‍♀️ 8h Randos pédestre & VTT

10h Rassemblement véhicules anciens

11h Concours de pétanque

12h Barbecue

Ambiance, musique, animations, et bonne humeur garanties !

Préparez vos mollets, vos papilles… et vos plus beaux déhanchés !

☀️ Sous réserve des conditions météorologiques .

Place Kilmacow

Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 24 05 37 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fêtes patronales Saint-Thurien a été mis à jour le 2025-06-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS