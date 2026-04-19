Fêtes patronales Serres-Gaston
Fêtes patronales Serres-Gaston jeudi 30 avril 2026.
Serres-Gaston
Fêtes patronales
Serres-Gaston Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-30
Le Comité des Fêtes de Serres-Gaston propose un programme aux petits oignons pour cette année !
Au programme, 4 jours de fêtes et de bonne humeur.
Le Comité des Fêtes de Serres-Gaston propose un programme aux petits oignons pour cette année !
Jeudi
20h Bringue d’ouverture. DJ Le Gaulois aux platines.
Vendredi
Trail du Gabas, 4ème édition
9h ouverture des inscriptions
10h Départ trail 12km
10h30 Départ course 7 km
12h Ouverture de la bodéga Burger frites avec le Bla Bla Truck
14h Concours de pétanque
20h Repas communal animé par Lous Faïences Adultes 16€ Enfants -12ans 8€
22h Soirée Bodéga
Samedi
9h Circuit pédestre 10km 5€
10h Clown Bigoudi et jeux gonflables
12h Repas du Comité Adultes 12€ -12 ans 8€
19h Repas fermier
22h Soirée Bodéga
Dimanche Journée Coursayre
12h Repas coursayre adultes 17€ enfants (-12 ans) 8€
17h Grande course landaise aux arènes de Samadet Ganadéria Dargelos et Cuadrilla Duthen 15€ Gratuit -16 ans
21h Opération destockage .
Serres-Gaston 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 45 32 53
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English : Fêtes patronales
The Comité des Fêtes de Serres-Gaston has put together a jam-packed program for this year’s festival!
On the program: 4 days of festivities and good cheer.
L’événement Fêtes patronales Serres-Gaston a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chalosse Tursan