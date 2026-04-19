Serres-Gaston

Fêtes patronales

Serres-Gaston Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Le Comité des Fêtes de Serres-Gaston propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Au programme, 4 jours de fêtes et de bonne humeur.

Le Comité des Fêtes de Serres-Gaston propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Jeudi

20h Bringue d’ouverture. DJ Le Gaulois aux platines.

Vendredi

Trail du Gabas, 4ème édition

9h ouverture des inscriptions

10h Départ trail 12km

10h30 Départ course 7 km

12h Ouverture de la bodéga Burger frites avec le Bla Bla Truck

14h Concours de pétanque

20h Repas communal animé par Lous Faïences Adultes 16€ Enfants -12ans 8€

22h Soirée Bodéga

Samedi

9h Circuit pédestre 10km 5€

10h Clown Bigoudi et jeux gonflables

12h Repas du Comité Adultes 12€ -12 ans 8€

19h Repas fermier

22h Soirée Bodéga

Dimanche Journée Coursayre

12h Repas coursayre adultes 17€ enfants (-12 ans) 8€

17h Grande course landaise aux arènes de Samadet Ganadéria Dargelos et Cuadrilla Duthen 15€ Gratuit -16 ans

21h Opération destockage .

Serres-Gaston 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 45 32 53

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English : Fêtes patronales

The Comité des Fêtes de Serres-Gaston has put together a jam-packed program for this year’s festival!

On the program: 4 days of festivities and good cheer.

L’événement Fêtes patronales Serres-Gaston a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chalosse Tursan