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Fêtes patronnales d’Hauriet Salle polyvalente Hauriet

vendredi 25 septembre 2026 · Salle polyvalente · Hauriet

Fêtes patronnales d’Hauriet Salle polyvalente Hauriet

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Au bourg
Ville
40250 Hauriet
Département
Landes
Tarif

Hauriet

Fêtes patronnales d’Hauriet

Salle polyvalente Au bourg Hauriet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Samedi 26/09:
14h concours de pétanque, inscriptions sur place
20h repas

Dimanche 27/09
11h déchargement des vaches
12h apéritif concert
16h30 Course Landaise Armagnacaise
Entrée 12 euros vente tickets sur place   .

Salle polyvalente Au bourg Hauriet 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 15 73 

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English : Fêtes patronnales d’Hauriet

L’événement Fêtes patronnales d’Hauriet Hauriet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Terres de Chalosse

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