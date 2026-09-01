Fêtes patronnales d’Hauriet Salle polyvalente Hauriet
vendredi 25 septembre 2026 · Salle polyvalente · Hauriet
Informations pratiques
Hauriet
Fêtes patronnales d’Hauriet
Salle polyvalente Au bourg Hauriet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Samedi 26/09:
14h concours de pétanque, inscriptions sur place
20h repas
Dimanche 27/09
11h déchargement des vaches
12h apéritif concert
16h30 Course Landaise Armagnacaise
Entrée 12 euros vente tickets sur place .
Salle polyvalente Au bourg Hauriet 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 15 73
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English : Fêtes patronnales d’Hauriet
L’événement Fêtes patronnales d’Hauriet Hauriet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Terres de Chalosse
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