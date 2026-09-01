Fêtes patronnales d’Hauriet Salle polyvalente Hauriet

Informations pratiques

Hauriet

Fêtes patronnales d’Hauriet

Salle polyvalente Au bourg Hauriet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Samedi 26/09:

14h concours de pétanque, inscriptions sur place

20h repas

Dimanche 27/09

11h déchargement des vaches

12h apéritif concert

16h30 Course Landaise Armagnacaise

Entrée 12 euros vente tickets sur place .

Salle polyvalente Au bourg Hauriet 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 15 73

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English : Fêtes patronnales d’Hauriet

L’événement Fêtes patronnales d’Hauriet Hauriet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Terres de Chalosse