Fêtes provençales Marignane

Fêtes provençales Marignane samedi 13 septembre 2025.

Fêtes provençales

Samedi 13 septembre 2025. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Marignane en Provence village retraçant la vie, les métiers de nos ancêtres, et marché provençal.

Avec des ateliers, des animations dans une ambiance festive, conviviale et musicale ! Venez nombreux !

En soirée food-trucks avec recettes provençales…

PROGRAMME (sur le Cours Mirabeau)

De 10h à 18h

– Salon des écrivains provençaux.

– Danses, musiques et animations provençales.

– Village et marché provençal retraçant la vie de nos ancêtres et les différents métiers avec les animaux de la ferme (ânes et brebis), les ateliers (vannerie…) avec les associations Li Camin de Prouvenço et les Poilus de Provence.



A partir de 19h

– Installation d’un village de food-trucks proposant un parcours gastronomique provençal (restauration sur place).

– Animations avec la troupe Nid’hoc qui présentera son spectacle « Fai tira », avec ses jongleurs, danseurs, échassiers qui garantiront une ambiance festive et chaleureuse.

– Musiques du groupe provençal de Maillane, « Bandura », qui associe tradition et modernité. .

Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marignane en Provence: village retracing the lives and trades of our ancestors, and Provencal market.

With workshops and entertainment in a festive, friendly and musical atmosphere! Come one, come all!

In the evening: food-trucks with Provencal recipes…

German :

Marignane en Provence: Dorf, das das Leben und die Berufe unserer Vorfahren nachzeichnet, und provenzalischer Markt.

Mit Workshops, Animationen in einer festlichen, geselligen und musikalischen Atmosphäre! Kommen Sie zahlreich!

Am Abend: Foodtrucks mit provenzalischen Rezepten…

Italiano :

Marignane en Provence: un villaggio che ripercorre la vita e i mestieri dei nostri antenati e un mercato provenzale.

Con laboratori e animazioni in un’atmosfera festosa, amichevole e musicale! Venite tutti!

La sera: carretti gastronomici con ricette provenzali…

Espanol :

Marignane en Provence: un pueblo que revive la vida y los oficios de nuestros antepasados, y un mercado provenzal.

Talleres y animaciones en un ambiente festivo, amistoso y musical Vengan todos

Por la noche: food-trucks con recetas provenzales…

