Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

La 3e semaine de septembre, la haute-ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire revivre un 16ème siècle grandeur nature ! Pour sa 40ème édition, le Roi de l’Oiseau célèbre L’entrée de François 1er au Puy-en-Velay .

During the 3rd week of September, the upper town of Le Puy-en-Velay will be decked out in its finest Renaissance colors to bring you back to a life-size 16th century! For its 40th edition, Le Roi de l?Oiseau celebrates « François 1er?s entry into Puy-en-Velay ».

In der dritten Septemberwoche kleidet sich die Oberstadt von Le Puy-en-Velay in ihre schönsten Renaissancefarben, um Sie in ein 16. Jahrhundert in Lebensgröße zu versetzen! In seiner 40. Ausgabe feiert der Vogelkönig den « Einzug von Franz I. in Le Puy-en-Velay ».

Durante la terza settimana di settembre, la città alta di Le Puy-en-Velay sarà addobbata con i suoi migliori colori rinascimentali per farvi rivivere il XVI secolo a grandezza naturale! Per la sua 40ª edizione, il Roi de l’Oiseau celebra « l’ingresso di François 1er a Puy-en-Velay ».

Durante la 3ª semana de septiembre, la parte alta de la ciudad de Le Puy-en-Velay se engalanará con sus mejores colores renacentistas para trasladarle a un siglo XVI a escala real En su 40ª edición, el Roi de l’Oiseau celebra « la entrada de François 1er en Puy-en-Velay ».

