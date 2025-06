Fêtes René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon – Mauzé-sur-le-Mignon 21 juin 2025 07:00

Deux-Sèvres

Fêtes René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon Place de la Mairie Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Au programme

Samedi 21 juin 2025

ête de la musique (rendez-vous Grand Rue pour profiter de concerts tout en se prélassant en terrasse. Défilé de lampions avec une banda “Les Belous de Laleu”),

Concours de pétanque / courses et marche à pied (amateurs ou aguerris, venez relever le défi).

Dimanche 22 juin 2025

Défilé officiel avec les élus, pompiers, anciens combattants, fanfare du SDIS et Mauzéenne,

Course de voitures à pédales, une première en Deux-Sèvres. Venez admirer cette compétition insolite et palpitante, avec plus de 20 voitures au départ,

Le week-end se clôturera avec un grand feu d’artifices qui illuminera le ciel dimanche soir .

Place de la Mairie

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

