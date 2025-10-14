Fêtes vos Jeux Centre Socioculturel Gannat

Fêtes vos Jeux Centre Socioculturel Gannat mardi 14 octobre 2025.

Fêtes vos Jeux

Centre Socioculturel Allée Jusserand Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 16:30:00

fin : 2025-10-14 19:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Pour sa 4ème édition, la ville de Gannat propose de s’initier ou de redécouvrir différents jeux de notre enfance ou de notre époque.

Centre Socioculturel Allée Jusserand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 mairie@ville-gannat.fr

English :

For its 4th edition, the town of Gannat is offering the chance to learn or rediscover different games from our childhood or our times.

German :

Ausgabe bietet die Stadt Gannat die Möglichkeit, verschiedene Spiele aus unserer Kindheit oder unserer Zeit zu erlernen oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Per la sua quarta edizione, la città di Gannat offre la possibilità di provare o riscoprire vari giochi della nostra infanzia e dei nostri tempi.

Espanol :

En su 4ª edición, la ciudad de Gannat ofrece la posibilidad de probar o redescubrir una serie de juegos de nuestra infancia y de nuestros días.

