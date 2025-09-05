Fêtes Votives au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Fêtes Votives au Paradou

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025.

Vendredi 5 Septembre 19h Bandido 20h30 Show Musical Disco

Samedi 6 Septembre 11h Abrivado 11h30 boissons offertes aux enfants 11h45 danses folklorique 19h Abrivado 20h30 Show Musical

Dimanche 7 Septembre Journée animé par la Pela La Provençale 9h Petit-déjeuner offert par la Mairie 10h Ferrade 11h Abrivado longue 13h Repas sous les platanes. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

La Fête du village du Paradou se déroulera les 5, 6 et 7 Septembre!

Un bandido, un abrivado, une roussataïo, des apéritifs dansants, une ambiance musicale avec DJ , un show musical, un balèti, des manèges pour enfants, des danses folkloriques, un petit déjeuner offert par la mairie et le traditionnel repas du dimanche.

Une ambiance unique pour ce premier week-end de Septembre !



Programme



Vendredi 5 Septembre

19h Abrivado Manade Martel Route de Saint-Roch

20h30 Show musical Disco Funk & DJ Groupe Standing Place Charloun Rieu



Samedi 6 Septembre

11h Abrivado des petits Manade Mas Laudun Route de Saint-Roch

11h30 Boissons offertes aux enfants

11h45 Danses folkloriques Balèti Li Coudoulet Dansaire Place Charloun Rieu

14h30 Concours de pétanque Ass. La Boule Ovale La Treille

19h Abrivado Manade Colombet Route de Saint-Roch

20h30 Show musical « Eric Ferrari » Place Charloun Rieu



Dimanche 7 Septembre

A l’intersection Vieux Chemin d’Arles / chemin de la Burlande

9h Petit-déjeuner offert par la Mairie

10h 16h Animation la Pena « La Provençale »

10h Ferrade Manade de l’Aven du Mas d’Escanin

11h Abrivado longue Manade Conti

13h Repas sous les platanes Gardianne de taureau Route de Saint-Roch

Achat des tickets repas dans les commerces du village participants.



Restauration rapide, Food Trucks & Café Castillon Vente de T-shirt et goodies .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Paradou Village Festival will take place on 5th, 6th and 7th of September !

German :

Das Dorffest von Paradou findet am 5., 6. und 7. September statt !

Italiano :

Il Festival del Villaggio Paradou si terrà il 5, 6 e 7 settembre!

Espanol :

El Paradou Village Festival se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre

