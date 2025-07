Fêtes votives d’Aurons Place Du Boulodrome Aurons

Du vendredi 25 au mardi 29 juillet 2025 à partir de 19h. Place Du Boulodrome Boulodrome d'Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-25

Au coeur de l’été et pendant cinq jours, le village d’Aurons est en fête !

Comme chaque année, le village vous accueille pour cinq jours de festivités au centre du village.



Voici le programme



– Vendredi 25 juillet soirée dansante animée par DJ Kevin

– Samedi 26 juillet soirée concert avec The Shavers

– Dimanche 27 soirée animée par Black Fog

– Lundi 28 juillet soirée festive Chez le Basque

– Mardi 29 juillet Grand aïoli de clôture



N’oubliez pas de réserver votre table pour diner sur place ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

During five days, the village of Aurons celebrates summer !

German :

Im Herzen des Sommers und fünf Tage lang ist das Dorf Aurons in Feierlaune!

Italiano :

Per cinque giorni nel cuore dell’estate, il villaggio di Aurons è in festa!

Espanol :

Durante cinco días, en pleno verano, el pueblo de Aurons está de fiesta

