Fêtes votives d’Aurons Place Du Boulodrome Aurons
vendredi 24 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fêtes votives d’Aurons
Du vendredi 24 au lundi 27 juillet 2026 à partir de 19h.
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 12h.
Aïoli. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-28
Au coeur de l’été et pendant cinq jours, le village d’Aurons est en fête !
Comme chaque année, le village vous accueille pour cinq jours de festivités au centre du village.
(Programme à venir)
N’oubliez pas de réserver votre table pour diner sur place ! .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
During five days, the village of Aurons celebrates summer !
L’événement Fêtes votives d’Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes