Informations pratiques

Aurons

Fêtes votives d’Aurons

Du vendredi 24 au lundi 27 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 12h.

Aïoli. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 12:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-28

Au coeur de l’été et pendant cinq jours, le village d’Aurons est en fête !

Comme chaque année, le village vous accueille pour cinq jours de festivités au centre du village.



(Programme à venir)



N’oubliez pas de réserver votre table pour diner sur place ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During five days, the village of Aurons celebrates summer !

L’événement Fêtes votives d’Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes