UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurons

Fêtes votives d’Aurons Place Du Boulodrome Aurons

vendredi 24 juillet 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place Du Boulodrome
Adresse
Boulodrome d'Aurons
Ville
13121 Aurons
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aurons

Fêtes votives d’Aurons

Du vendredi 24 au lundi 27 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 12h.
Aïoli. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-28

Au coeur de l’été et pendant cinq jours, le village d’Aurons est en fête !
Comme chaque année, le village vous accueille pour cinq jours de festivités au centre du village.

(Programme à venir)

N’oubliez pas de réserver votre table pour diner sur place !   .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During five days, the village of Aurons celebrates summer !

L’événement Fêtes votives d’Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes