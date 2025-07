Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Place Du Boulodrome Aurons

Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Place Du Boulodrome Aurons dimanche 27 juillet 2025.

Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies

Dimanche 27 juillet 2025 à partir de 15h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

A l’occasion des Fêtes votives d’Aurons, un concours de pétanque est organisé en doublettes choisies.

Ce dimanche, c’est concours de pétanque à Aurons !

Il se fera en doublettes choisies.

Inscription à 15h, tirage à 16h.

La partie se joue jusqu’à la fin ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

During the Votive festival in Aurons, a petanque challenge « doublettes choisies » is organized. Let’s play !

German :

Anlässlich der Fêtes votives in Aurons wird ein Pétanque-Wettbewerb mit ausgewählten Doubletten veranstaltet.

Italiano :

Nell’ambito delle Fêtes votives d’Aurons, viene organizzata una gara di pétanque per i doppi selezionati.

Espanol :

En el marco de las Fêtes votives d’Aurons, se organiza una competición de petanca para dobles seleccionados.

L’événement Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque en doublettes choisies Aurons a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes