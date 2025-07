Fêtes votives d’Aurons concours de pétanque « mêlée » Place Du Boulodrome Aurons

Mardi 29 juillet 2025 à partir de 15h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Début : Mardi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Pour clôturer les Fêtes votives, un concours de pétanque à la mêlée est organisé pour les participants au Grand aïoli !

Ce concours de pétanque viendra clôturer comme il se doit les cinq jours de festivités !

Attention il est réservé aux personnes qui auront participés au Grand aïoli des Fêtes votives.

Inscriptions à 15h.

Tirage à 16h.

La partie se jour jusqu’à la fin ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

To close the Votive festival, a petanque challenge is organized « à la mêlée ».

German :

Zum Abschluss der Fêtes votives wird für die Teilnehmer des Grand Aïoli ein Pétanque-Wettbewerb à la mêlée veranstaltet!

Italiano :

Per concludere le Fêtes votives, viene organizzata una gara di pétanque per i partecipanti alla Grand Aïoli!

Espanol :

Como colofón a las Fiestas votivas, se organizará una competición de petanca para los participantes en el Grand Aïoli

