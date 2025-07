Fêtes votives d’Aurons Grand aïoli Place Du Boulodrome Aurons

Fêtes votives d’Aurons Grand aïoli Place Du Boulodrome Aurons mardi 29 juillet 2025.

Fêtes votives d’Aurons Grand aïoli

Mardi 29 juillet 2025 à partir de 12h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Les Fêtes votives d’Aurons touchent à leur fin ! L’occasion de déguster le Grand aïoli et de partager un moment convivial au coeur du village.

Pour clôturer en beauté les fêtes votives, la tradition veut que l’on partage le Grand aïoli !

A Aurons, il aura lieu comme chaque année sur le Boulodrome, au coeur du village.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 chezlebasque@gmail.com

English :

To celebrate the end of the festivities in Aurons, let’s taste the « Grand aïoli » and share moments with friends, at the heart of the village.

German :

Die Fêtes votives von Aurons neigen sich dem Ende zu! Eine gute Gelegenheit, die Grand Aïoli zu probieren und einen geselligen Moment im Herzen des Dorfes zu verbringen.

Italiano :

La Festa Votiva di Aurons sta per concludersi! È un’ottima occasione per degustare il Grand Aïoli e condividere un momento di convivialità nel cuore del villaggio.

Espanol :

La Fiesta Votiva de Aurons toca a su fin Es una gran oportunidad para degustar el Grand Aïoli y compartir un momento de convivencia en el corazón del pueblo.

L’événement Fêtes votives d’Aurons Grand aïoli Aurons a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Massif des Costes